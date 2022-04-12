Руся презентувала колискову українською мовою.

Поки співачка Наташа Корольова мовчить про війну в Україні, її сестра Руся випустила колискову українською мовою і показала моторошні кадри війни в нашій країні.

Варто відзначити і те, що Руся підтримує Україну у війні, яку підло розв'язала Росія. Хоч співачка і живе в США, вона все одно висловлює свою позицію. Також українців підтримує і мама Корольової - Людмила Поривай.

А ось сама Наташа Корольова поки мовчить про війну, попри те, що народилася в Києві. При цьому її чоловік, стриптизер Тарзан активно підтримує путінський режим і геноцид українців.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон жорстко обізвав Корольову за анонсований концерт в Урюпінську в той час, як в її рідній Україні окупанти вбивають мирне населення.

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