Естрадна співачка показала домашнє відео.

Заслужена артистка РФ Наталія Корольова, яка сама родом з Києва, опублікувала відео зі своїми домашніми репетиціями. На кадрах в Instagram видно, як її мама Валентина Іванівна Поривай акомпанує, а сама Наташа виконує композицію "Ой у гаю, при Дунаю".

"Найчастіший питання яке мені задають: чим я піднімаю собі настрій? Ось це відео з сімейного архіву заряджає мене хорошим настроєм завжди! Дивитися до кінця!!!",- написала Наташа Корольова в описі до відеозапису.

На кадрах Наташа без макіяжу, з неукладеним волоссям і одягнена в білий банний халат. Мама артистки одягнена в квітчасту сукню.

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"А хтось ще "виступає" проти такої чудової, талановитої матусі Наташиної... Браво, Людмила Іванівна!!!", "Дуже душевно. Ваша сім'я-приголомшлива! Дуже вас люблю!", "Як круто!!! А як серйозно і хвилююче мамуля дивиться на Вас!!!", "Розумнички, наші дівчатка україночки", - пишуть в коментарях до публікації артистки.

Нагадаємо, відома співачка Наташа Королева нещодавно оприлюднила у своєму інста-блозі фото зі старшим сином Архипом. Вони знялися для обкладинки одного з російських видань і натрапили на жорсткий хейт.

Крім того, УНІАН раніше писав, що Королева шокувала світським виходом зі своїм чоловіком Тарзаном.

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