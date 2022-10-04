Співачка зазначила, що її чоловік-стрептизер не буде ховатися від військкомату, і, якщо прийде повістка, піде воювати.

Російська співачка Наташа Корольова, яка народилася в Україні, але цинічно мовчить про війну, розповіла, що її чоловік Тарзан піде воювати, якщо йому прийде повістка. Правда, уточнила, що стриптизер не підходить за віком. Але в цьому особливої проблеми зірка не бачить, пишуть росЗМІ.

"Сергій під мобілізацію потрапляє. Він, напевно, йде навіть в самій першій категорії. Єдине, що за віком не проходить, але так. Якщо прийде повістка, то що? То як всі", - сказала Корольова в одному зі своїх інтерв'ю.

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Зазначимо, Сергій Глушко (Тарзан) має офіцерське звання. Це означає, що він потрапляє під часткову мобілізацію, оголошену Володимиром Путіним в Росії. Зараз артисту 52 роки. Він неодноразово відкрито заявляв публіці про підтримку кровожерливої війни в Україні.

Також чоловік Наташі Корольової говорив, що і сам не проти приєднатися до "спецоперації" (так росіяни називають війну в Україні).

Нагадаємо, нещодавно Наташа Корольова потрапила в скандал. Під час її виступу фанати помітили, що зірка одягнена в одяг в колір прапора України. Пізніше зрадниця виправдалася за синьо-жовтий образ на концерті. Співачка запевнила, що жовтий прапор - це просто полотно для шоу, а не прапор якоїсь країни.

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