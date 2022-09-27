Співачка оскандалилася новою витівкою.

Відома співачка родом з України Наташа Корольова вже довгий час живе і працює в Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну її совість так і не прокинулася.

Вона підтримує злочинний режим Кремля і свого чоловіка-стриптизера Тарзана, який відкрито підтримує геноцид українського народу.

Цього разу "співачка ротом" вийшла на сцену в синій сукні і розмахувала жовтим прапором. Варто відзначити, що ці кольори символізують прапор України.

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На цей момент звернула увагу одна з її підписниць. Дівчина написала: "Сукня синя і жовті прапори, все підібрано". При цьому Корольовій таке уточнення не сподобалося. У підсумку вона досить грубо відповіла своїй шанувальниці.

"У вас в голові не те підібрано", - нахамила Корольова.

Позиція Наташі Корольової щодо війни в Україні

Наташа Корольова, яка народилася в Києві, взагалі нічого не говорить про Україну. Її чоловік, стриптизер Тарзан неодноразово підтримував розв'язану РФ війну. А ось мама і сестра співачки засуджують путінський режим.

При цьому сам співачка продовжує спілкуватися з пропутінськими артистами і виступати на пропагандистських заходах.

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