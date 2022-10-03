Співачка запевнила, що жовтий прапор - це просто полотно для шоу, а не прапор якоїсь країни.

Відома співачка родом з Києва Наташа Корольова цинічно виступає на концертах у Москві у синьо-жовтих образах, поки Росія накриває її рідну країну ракетами.

Користувачі мережі вже не раз звертали увагу на таку поведінку Корольової і навіть говорили їй про те, що її вчинки - це верх цинізму. При цьому співачка замість того, щоб підтримати Україну і розповісти росіянам правду про війну, вирішила виправдатися за останній вчинок.

"Розпалюють неприязнь на рівному місці. Ситуацію висмоктують з пальця, що загострює і без того складну ситуацію. У мене виникло питання: "Навіщо?". Багато років у мене пісня про жовті тюльпани, її знають всі. У фінальному номері мої хлопці виходять з атрибутикою. Це не прапор якоїсь країни, це полотно для шоу. Воно навіть не жовте, а зеленувате. Ну ні, всі прив'язують прапори", – сказала Корольова в коментарі Informing. Відео дня

Також Корольова запевнила, що не буде міняти костюм для подальших концертів в Росії.

Наташа Корольова: позиція по війні

Зрадниця Корольова з 24 лютого жодного разу не висловилася про війну в Україні. При цьому її чоловік Тарзан активно підтримує злочинний режим Кремля і диктатора Володимира Путіна.

А ось її мама і сестра, які залишилися жити в Україні, засуджують зятя і все те, що Росія творить на території їхньої рідної країни.

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