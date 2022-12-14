Ольга Сумська / instagram.com

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська поділилася атмосферними знімками з чоловіком Віталієм Борисюком. Як зізналася знаменитість, фото були зроблені по дорозі додому, коли ті йшли з репетиції вистави "Повернення блудного батька".

Видно, що погода на вулиці сонячна. Ольга одягнена в худі кольору хакі і бежевий пуховик. Її волосся недбало розпущене, а на обличчі немає макіяжу. Борисюк позує в пуховику молочного кольору. Обидва артисти трохи примружилися від сонця, яке світить в обличчя. 

"Після репетиції вистави "Повернення блудного батька" відчуваєш натхнення і радість в душі...", - прокоментувала фотографії Ольга Сумська.

Відео дня
Ольга Сумська з чоловіком / фото instagram.com/olgasumska

Реакція соцмереж

  • "Чудовий вигляд маєте"
  • "Найкращі, обіймаю. Упевнений, що вистава пройде грандіозно"
  • "Як ви гарні! Люблю вас"
  • "Ви дуже хороша пара!"

Зазначимо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк разом понад 25 років. У них є дві дочки - Антоніна Паперна і Анна Борисюк. 

Нещодавно Сумська показала, як вона з чоловіком готує суп на маленькому газовому балончику в умовах відключення світла. 

Нагадаємо, Ольга Сумська шокувала зовнішнім виглядом і показала власне укриття від обстрілів.

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