Актриса театру і кіно показала теплі знімки з Віталієм Борисюком.

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська поділилася атмосферними знімками з чоловіком Віталієм Борисюком. Як зізналася знаменитість, фото були зроблені по дорозі додому, коли ті йшли з репетиції вистави "Повернення блудного батька".

Видно, що погода на вулиці сонячна. Ольга одягнена в худі кольору хакі і бежевий пуховик. Її волосся недбало розпущене, а на обличчі немає макіяжу. Борисюк позує в пуховику молочного кольору. Обидва артисти трохи примружилися від сонця, яке світить в обличчя.

"Після репетиції вистави "Повернення блудного батька" відчуваєш натхнення і радість в душі...", - прокоментувала фотографії Ольга Сумська.

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"Чудовий вигляд маєте"

"Найкращі, обіймаю. Упевнений, що вистава пройде грандіозно"

"Як ви гарні! Люблю вас"

"Ви дуже хороша пара!"

Зазначимо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк разом понад 25 років. У них є дві дочки - Антоніна Паперна і Анна Борисюк.

Нещодавно Сумська показала, як вона з чоловіком готує суп на маленькому газовому балончику в умовах відключення світла.

Нагадаємо, Ольга Сумська шокувала зовнішнім виглядом і показала власне укриття від обстрілів.

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