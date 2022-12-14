Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська поділилася атмосферними знімками з чоловіком Віталієм Борисюком. Як зізналася знаменитість, фото були зроблені по дорозі додому, коли ті йшли з репетиції вистави "Повернення блудного батька".
Видно, що погода на вулиці сонячна. Ольга одягнена в худі кольору хакі і бежевий пуховик. Її волосся недбало розпущене, а на обличчі немає макіяжу. Борисюк позує в пуховику молочного кольору. Обидва артисти трохи примружилися від сонця, яке світить в обличчя.
"Після репетиції вистави "Повернення блудного батька" відчуваєш натхнення і радість в душі...", - прокоментувала фотографії Ольга Сумська.
Реакція соцмереж
- "Чудовий вигляд маєте"
- "Найкращі, обіймаю. Упевнений, що вистава пройде грандіозно"
- "Як ви гарні! Люблю вас"
- "Ви дуже хороша пара!"
Зазначимо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк разом понад 25 років. У них є дві дочки - Антоніна Паперна і Анна Борисюк.
Нещодавно Сумська показала, як вона з чоловіком готує суп на маленькому газовому балончику в умовах відключення світла.
Нагадаємо, Ольга Сумська шокувала зовнішнім виглядом і показала власне укриття від обстрілів.