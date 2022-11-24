Актриса театру і кіно опублікувала відео, як варить суп прямо в під'їзді.

Відома українська актриса театру і кіно Ольга Сумська поділилася, як справляється з відключеннями світла в столиці. Зірка показала відео, як варить суп з чоловіком прямо в під'їзді. Віталій Борисюк включив газовий пальник. Світло забезпечили за допомогою свічок.

"Не пропадемо. Такі лайфхаки, українці до всього пристосувалися", - сказала Сумська на камеру.

Також зірка зазначила, що радить всім запастися необхідним, так як відключення електроенергії в найближчим часом будуть ще неодноразово:

Відео дня

"Після сьогоднішнього обстрілу Києва та області зрозуміла, що варто все ж запастися найнеобхіднішим. Скажімо такі балончики з газом, щоб приготувати суп, якого вистачить на пару днів. Ми поки без світла і без води".

Обстріл 23 листопада: подробиці

У другій половині для 23 листопада росіяни здійснили черговий обстріл критичної інфраструктури мирних міст України. Через це практично вся країна залишилася без електропостачання, повідомляли про перебої зі зв'язком. Через пошкодження по всій країні були введені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, Ольга Сумська шокувала зовнішнім виглядом і показала власне укриття від обстрілів.

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