Актриса театру і кіно постала перед своїм підписниками в дуже "домашньому" вигляді.

Українська актриса Ольга Сумська, яка регулярно в своєму Instagram-блозі показує шокуючі кадри руйнувань в різних куточках нашої країни, показала, як і де ховається від повітряної тривоги. Так, вона опублікувала знімки, зроблені в гардеробній. Там вони з чоловіком Віталієм Борисюком облаштували спальні місця і забрали туди собак.

Ольга Сумська закликала всіх українців не ігнорувати сигнали повітряних тривог і при загрозі ракетного удару обов'язково спускатися в укриття. Недотримання цих правил може коштувати життя.

"Тримаємося! Не забуваємо економити електроенергію! Мої манюні завжди дарують море любові!" - написала актриса в блозі. Відео дня

Реакція соцмереж

Шанувальників дуже налякав її зовнішній вигляд, адже Ольга дуже змучена. На фото видно, що у неї червоні очі. Однак фанати відзначили, що навіть без зачіски і косметики Сумська все одно дуже красива. Ось що написали коментатори:

"Яка гарна! Навіть без сну!"

"Моя красуня, тримаємося!"

"Оля, спасибі, що завжди з нами на зв'язку! Ви - одна з небагатьох, хто дійсно допомагає"

"Що мені в вас подобається, так це людяність, природність, ви така, як є і не соромтеся цього, ви близько до народу! Тримаємося",

"Ольга навіть у бомбосховищі під обстрілами красива"

Нагадаємо, молодша донька Сумської розповіла, як пережила розлуку з сестрою, яка поїхала до Москви.

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