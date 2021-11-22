Шанувальники присоромили Полякову за однотипність.

Українська співачка Оля Полякова виступила в ефірі шоу "Танці з зірками". Артистка виконала свою нову пісню "Доросла дівчинка". Ось тільки шанувальникам не припали до душі ні виступ Олі, ні її пісня, ні відвертий образ.

Зірка вийшла на сцену в боді і зеленій довгій сукні з високим розрізом на стегні. Також вона одягла босоніжки на високих підборах, а від традиційного кокошника цього разу відмовилася.

Читайте такожМолодша на 20 років дружина міністра Резнікова похвалилася романтичним подарунком на день народження"Чим цей хіт відрізняється від усього попереднього? Трохи навіть смішно, що 40-річна жінка вважає себе "дівчинкою"", "Добре, що можна вимикати звук під час прямого ефіру", "Ось вам і спів наживо... Що це взагалі було?", "Вона мені одній здається якоюсь нудною? Пісні одна від одної тільки текстом відрізняються, аранжування, біти - все однотипне", "Просто жах", - пишуть користувачі мережі.

Справедливості заради варто відзначити, що у Олі є ще й потужний фан-клуб, який постійно відстоює її честь: "Полякова шикарна", "Моя улюблена королева ночі", "Прекрасна, яскрава, красива", "Дуже крута".

Нагадаємо, Даша Астаф'єва влаштувала пожежу на "Танцях" і стала учасницею нового сезону.

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Автор: Діана Могилєвич