Співачка стала учасницею наступного сезону проекту.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва станцювала перший у своєму житті танець на проекті "Танці з зірками". Її партнером став Антон Нестерко, який розповів, що секс-діва вчиться бальним танцям з нуля.

За словами Астаф'євої, вона дуже хоче потрапити в наступний сезон проекту, адже вона все життя мріяла танцювати. Також вона з гумором додала, що краще за танці для неї може бути тільки секс.

Читайте такожУкраїнська співачка відверто розповіла про секс після пологів: чоловік посміявсяТак, на головному танцювальному паркеті країни Даша виконала пристрасний пасадобль. Варто відзначити, що дівчина рухалася досить професійно. Астаф'єва виявилася дуже пластичною і легкою, тому складний пасадобль їй вдався.

Відзначимо, що і глядачі, і судді прийшли в захват від їх виконання. Пара влаштувала справжню пожежу на паркеті "Танців з зірками". Глядачі в залі аплодували і кричали "Браво!", а судді передрекли їм перемогу в наступному сезоні.

Нагадаємо, Ксенія Мішина грандіозно повернулася на паркет "Танців з зірками".

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Автор: Діана Могилєвич