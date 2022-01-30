У співачки піднялася температура, вона відчуває слабкість і головний біль.

Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна поскаржилася підписникам на погане самопочуття.

Про це вона розповіла у своєму Instagram. Вийшовши в stories, Саніна показала градусник з температурою на позначці 38,5.

Співачка зазначила, що про всяк випадок ізолювалася, адже це тільки перший день прояву небезпечних симптомів, таких як слабкість і головний біль.

"Навіть трошки смішно", - написала Саніна, додавши, що при цьому обидва її тесту на грип і коронавірус негативні.

Читайте такожЮлії Саніній-31: найпопулярніші кліпи епатажної групи The HardkissСпівачка зазначила, що намагається не втрачати силу духу. Також в її профілі з'явився пост, в якому фронтвумен рок-групи розповіла про те, що надихає її створювати музику.

"У моменти неясності, нестабільності я чіпляюся за те, що стабільно напевно. Це сім'я і побут. Необхідно нагодувати сім'ю, оплатити рахунки, почитати синові книгу перед сном, розчесати собаку, обговорити з Валом його нові знімки... мільйон звичайних справ, які заспокоюють і дають відчуття, що все добре. І тільки тоді, коли ось це "все добре" повертається до мене - приходить музика", - написала співачка.

Нагадаємо, раніше Саніна розповівла, що 2022 рік розпочався "криво" для її родини. На початку року захворіла співачка і її чоловік, а зараз - син.

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