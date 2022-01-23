На початку року захворіла співачка і її чоловік, а зараз - син.

Українська співачка Юлія Саніна розповіла, що 2022 рік почався "криво" для її сім'ї.

"Перехворіли ми з Валом (чоловік Юлії, - УНІАН), дивом врятували собачку, стало під питанням наша лютнева подорож... сьогоднішня новина, що половина Даниного класу злягла з температурою і моя дитина не виняток. Заварюю калину-малину. Бачила в сторіз у колег, що у багатьох якось криво рік почався", - поскаржилася Саніна.

Також вона додала, що через таку стресову ситуацію у неї виникло бажання щось змінити у своїй зовнішності.

Читайте такожСофія Стужук показала романтичний вікенд з коханим у Латвії"Так погано, що хочеться підстригти чубок. У будь-якому випадку, почекаю поки хапатися за ножиці, знаю, що пошкодую про це ще сто разів", - додала зірка.

Нагадаємо, раніше в мережу "злили" архівне відео з 21-річною Тіною Кароль і 15-річною Юлією Саніною.

Вас також можуть зацікавити новини: