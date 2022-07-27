30-річний красень відомий за роллю у фільмі "Неприборканий: Повелитель Ченьцін".

Відомий журнал Nubia Magazine провів опитування серед своїх читачів і визначив найкрасивішого чоловіка 2022 року. Ним став китайський актор Сяо Чжань.

Зазначається, що голосування тривало 5 місяців. Всього проголосувало 4 мільйони людей, і вже в липні був визначений фаворит. Читачі вирішили віддати звання найкрасивішого чоловіка 2022 року китайському акторові Сяо Чжань, який здобув популярність після зйомок у фільмах "Неприборканий: Повелитель Ченьцін", "Вовк", "Бойовий континент".

Відомо, що серед претендентів на це звання були й інші знаменитості - учасник групи BTS Кіа V Тхехен, актор Ван Бо, футболіст Кріштіану Роналду, співак Джастін Бібер, актор Генрі Кавілл, актори Тімоті Шаламе і Том Холланд.

Крім того, Сяо Чжань займається музикою. Його сингл "Spot Light", випущений у квітні 2020 року, потрапив до Книги рекордів Гіннеса. В Китаї за 24 години його завантажили 25,48 мільйона разів.

У 2019 році він був включений в китайську версію списку Forbes 30 Under 30.

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