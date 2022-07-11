Радник офісу президента дав інтерв'ю і відповів на питання бліцу.

Радник офісу президента Олексій Арестович дав інтерв'ю Youtube-каналу Валерії Коломієць. Головний "краш" українок, чиї пости та інтерв'ю заспокоюють і вселяють віру в швидку перемогу припустив, за що його так люблять жінки.

"Не знаю, треба жінок питати чому. У мене є припущення. Мабуть, тому що я люблю жінок, і вони відповідають взаємністю. Швидше за все, так", - відповів політик.

Також Олексій розповів, що свої пікантні фотографії відправляв тільки своїй дружині, а на секс за гроші ніколи не погоджувався і не погодився б навіть за великі гроші.

Зазначимо, Арестович одружений на Анастасії Грибановій. У них є двоє спільних дітей - дочка Вероніка і син Олександр. Також від першого шлюбу у Олексія є дочка Аеліта.

Нагадаємо, Полякова розкрила секрет, як Арестович укладав її спати.

Також УНІАН писав, що кумир українок Арестович показав, яким його бачить маленький син.

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