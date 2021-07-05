Артист розповів, чим йому запам'яталася українська співачка.

Російський артист Валерій Меладзе дав інтерв'ю скандальній ведучій Ксенії Собчак, в якому висловив свою думку з приводу української співачки Олі Полякової.

Нещодавно їхні колеги по цеху Ані Лорак і Тетяна Найник розповіли, що Костянтин Меладзе їх домагався. Навколо цієї історії розгорівся справжній скандал. І тоді Оля Полякова вирішила підтримати дівчат і підтвердила їхні слова. Так, вона розповіла, що Костянтин і до неї виявляв неоднозначну увагу і навіть намагався посадити її до себе на коліна.

Зрозуміло, Ксенія Собчак не обійшла стороною цю історію, і запитала у Валерія, що він думає з цього приводу.

Читайте також16-річна донька Олі Полякової в бікіні похвалилася пишними формами

"Я пам'ятаю її (Олю Полякову, - УНІАН). Вона шокувала мене. По-перше, це фрік, а не виконавець, мені здається. Я пам'ятаю, що Ольга Полякова запам'яталася мені тим, що вона ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв", - заявив артист.

Також він додав, що його брат досить інтелігентна людина, щоб приставати до артисток. Та й взагалі, за словами Валерія, Ані Лорак не в смаку Костянтина.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич