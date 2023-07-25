Актриса відстояла свою позицію в цьому питанні.

Українська актриса Наталка Денисенко поскаржилася, що в готелі в Туреччині, де вона відпочивала разом з сином, борщ назвали російським супом. Тоді актриса обурилася і пояснила шеф-кухарю, що борщ визнаний українською стравою.

Зараз же вона розкрила подробиці конфлікту. За словами знаменитості, вона пояснила шеф-кухареві, що називати борщ російським супом - це величезна помилка. Також Денисенко розповіла, що Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, вона намагається забрати наші землі і знищити нашу спадщину.

"Я розповіла наскільки важливий борщ для нас! І навіть розповіла про Женю Клопотенка, який домігся, щоб ЮНЕСКО визнало борщ виключно українським. Шеф-кухар уважно слухав і пообіцяв виправити в комп'ютерній системі. Але у мене ж ще неймовірні підписники! І багато хто порадив, як пояснити їм, щоб вони точно зрозуміли", - говорить Денисенко.

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Наступного дня вона прийшла до ресторану і нагадала про їхню розмову. Дотримуючись поради однієї дівчини, актриса сказала шеф-кухарю: "Уявіть, що ваші турецькі солодощі в світі називали б вірменськими".

За словами акторки, чоловік все зрозумів та пообіцяв виправити помилку:

"Тут шеф-кухар дійсно мене зрозумів і обіцяв, що наступного разу в назві буде "український суп"".

Нагадаємо, Наталку Денисенко "заклювали" за купальник. Вона відповіла всім хейтерам.

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