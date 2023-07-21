Вона не стала влаштовувати скандал, а ввічливо пояснила персоналу, у чому вони не праві.

Українська актриса Наталка Денисенко, яка нині відпочиває у Туреччині разом зі своїм сином, поділилася неприємним інцидентом. У ресторані готелю вона побачила меню, яке її сильно обурило.

Так, гостям пропонували борщ, проте чомусь його назвали "російським супом". Актриса не змогла промовчати та вирішила поговорити з шеф-кухарем. Денисенко пояснила йому, що борщ - українська страва, і це визнали на рівні ЮНЕСКО.

"Я, звичайно, не скандалила... Це вже занадто! І так росіяни в нас хочуть вкрасти наші землі, а тут ще й наш борщ хочуть вкрасти. Не буде такого!" - заявила актриса.

Вона також показала, як спілкувалася з шеф-кухарем. Денисенко розповідала, чим український борщ відрізняється від російського супу, який ті називають "щами". За словами актриси, їй пообіцяли усе виправити. Зірка зазначила, що перевірить меню, адже хоче довести справу до кінця.

Наталка Денисенко поскаржилася на прикрий інцидент у Туреччині - відео

Наталка Денисенко відпочиває у Туручинні - що відомо

Нагадаємо, раніше актриса похвалилася відпочинком у Туреччині майже за 100 тисяч гривень. Денисенко зазначила, що ціни сильно зросли. На тлі того, що зірка хизувалася відпочинком, її почали хейтити. Втім, актриса відповіла на усі закиди та пояснила, що багато робить для допомоги України та має право на те, щоб провести час із сином на морі.

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