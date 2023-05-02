Дружина відомого співака продовжує возити маленького сина на обстеження.

Український співак Віктор Павлік разом з молодою дружиною Катериною Репяховою всерйоз занепокоїлися здоров'ям маленького сина Михайлика. Як розповів музикант, його дитина не завжди реагує на звернення до нього. Ймовірно, у нього можуть бути порушення слуху.

Також у Павліка-молодшого є ознаки, що вказують на затримку мовлення. Попередній діагноз, які лікарі встановили після обстеження - специфічний розлад мовної артикуляції.

Зараз Катерина Репяхова у своєму блозі повідомила, що вона звернулася до реабілітолога.

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"Перевіряли вестибулярний апарат. Також оцінювали дрібну моторику, маніпулятивну здатність - тут у нас все добре. До пояснила лікар, у Міші порушена вестибулярна система", - повідомила блогерка своїм підписникам.

Експерт порадила зірковим батькам придбати певний прилад, яке буде корегувати ходу дитини.

"Ось такі нам потрібні обтяжувачі, щоб Міша більш рівно і впевнено ходив", - уточнила Катерина.

Нагадаємо, Віктор Павлік купив нову машину за 2 мільйони.

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