За словами блогера, він не може чітко та швидко розмовляти, хоч і мозок працює нормально.

Блогер та телеведучий Богдан Буше розповів, як почувається під час загострення рідкісної хвороби - синдрому Гійєна-Барре.

В Instastories Богдан розповів, що відчуває оніміння кінцівок, розфокусування зору та погану координацію рухів. Блогер також коротко пояснив, що зараз його стан подібний до алкогольного сп'яніння. Єдине, що його свідомість не змінена, а мозок здатен нормально працювати.

Крім того, Буше зізнався, що після тривалої перерви зайшов у TikTok та був вражений тим, як користувачі коментують новину про його рідкісне захворювання.

"Стан не 10 з 10. Пам'ятай про ефект бумеранга", - написав йому один з користувачів.

"Тоді, за його ж логікою, побачимося завтра на сусідніх койках в палаті. А стан дійсно не 10 з 10", - відповів Буше.

Водночас блогер подякував всім, хто хвилюється за його здоров'я: "А вам дякую за підтримку та теплі слова. Взагалі, ця ситуація показала, наскільки великий у мене соціальний капітал, бо х*йні у своєму житті нікому не робив".

Що передувало

Жарт про "10 з 10" не випадково зачепив блогера. В одному з випусків YouTube-шоу "Мекнув - питайте" Богдан Буше разом із Позитивом та Володимиром Остапчуком обговорили волосся на тілі жінок.

"Без депіляції вона не може бути 10 із 10" - висловився Буше.

Ці висловлювання спровокували тоді сексистський скандал.

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