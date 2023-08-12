Актор прокоментував бурхливу тему, яку підняли на шоу "Мекнув-питайте".

Зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян завітав до студії "Сніданку з 1+1". Актор та учасник "Танців з зірками" розповів, що думає про скандал навколо Володимира Остапчука, Богдана Буше та Позитива, які ставили жінкам оцінки та говорили про необхідність депіляції.

"Звичайно, я засуджую. Це неправильно, так не має бути. Ну не можна оцінювати людину, якій комфортно от саме такий мати вигляд. На мене подивіться! Хто мене оцінить? На скільки балів?" - сказав актор.

Після цих слів артист несподівано підняв футболку та показав свій торс. Арзуманян передав "волохате вітання" та дав зрозуміти, що думає про людей, які засуджують жінок й ставлять їм якісь оцінки.

"А знаєте, скільки хейту у мене? У TikTok та скрізь. Що я волохатий, такий-сякий. Я з позитивом на це реагую, мені усе одно. А дівчата трохи по-іншому ж реагують", - додав Арзуманян.

Він також пояснив, що люди мають оцінювати один одного виключно за вчинками. За словами актора, він виріс на інших принципах, тому не розуміє, чому зовнішність нині є головним критерієм.

"Оцінка людини тільки за вчинки. За те, що вона робить. Ніколи за зовнішність ніхто не оцінює і не каже, що ти маєш правильний чи неправильний вигляд. А от як ти вчиняєш, як живеш, ким живеш - ото вже має значення", - резюмував Арзуманян.

Скандал навколо Остапчука, Буше та Позитива - з чого все почалося

Нещодавно Остапчук випустив новий випуск свого шоу "Мекнув - питайте". Гостями стали Позитив та Богдан Буше. Разом чоловіки говорили про жіночу красу та почали ділитися роздумами щодо депіляції. Остапчук питав, як би його гості реагували на дівчину, яка "10 з 10, але не голить ноги". Артисти заявили, що їм це "не ок".

Заяви Остапчука, Буше та Позитива обурили багатьох користувачів мережі. Слова чоловіків засудили й артисти, такі як Вова Дантес, Олексій Дурнєв, Марія Єфросиніна та Оля Полякова. А реперка Alyona Alyona на "знак протесту" показала фото у білизні.

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