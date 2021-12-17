ЗМІ повідомляли, що артисту можуть призначити опікуна.

Відомий російський співак Григорій Лепс зробив заяву після чуток про те, що у нього виникли проблеми з психікою. ЗМІ повідомляли, що артисту можуть навіть призначити опікуна, бо він нібито знаходиться в "неадекватному" стані.

Лепс записав звернення до фанатів і недругів, а також заявив, що вже скоро він дасть концерт.

З чуток, співака госпіталізували у п'яному вигляді. Повідомлялося, що Лепса відвезли на швидкій допомозі й давали йому сильнодіючі препарати. Артист "буянив" і був у неадекватному стані, повідомляли ЗМІ. Однак сам співак спростовує всі чутки.

Він заявив, що насправді у нього був несильний гіпертонічний криз. Він провів у лікарні всього один день, там його "прокапали" і відпустили. За словами Лепса, у лікарів немає ніяких питань до його здоров'я.

Також артист відповів всім, хто чекає його смерті й постійно вигадує чутки про його загибель. "Не дочекаєтеся", - заявив Лепс і анонсував свій концерт, який він дасть вже через кілька днів.

У коментарях користувачі побажали співакові здоров'я, але без жартів не обійшлося. Деяких коментаторів збентежило, що Лепс читав частину своєї промови з листочка.

"Моргніть, якщо ви в заручниках", "Брітні теж спочатку говорила, що у неї все добре", "неправдоподібно якось", - вказали користувачі.

"У Лепса проблеми з психікою" - що відомо про чутки навколо співака

14 грудня стало відомо, що Григорій Лепс скасував концерт, йому викликали "швидку". Повідомлялося, що в артиста стався гіпертонічний криз.

Через день після цього ЗМІ з'явилася інформація про те, що Григорію Лепсу довелося викликати психіатричну бригаду.

"У перший раз Лепс був сильно п'яний і зізнався, що останнім часом найкращий день до нього не заходить, та й щасливим як ніхто він себе назвати вже не може. Лікарі запропонували залишитися в лікарні, але Григорій зробився буйним і неадекватним", - говорилося в повідомленні.

Після цього також стало відомо, що у Григорія Лепса нібито почалися проблеми з психікою, родичі хочуть призначити йому опікуна.

Автор: Поліна Кузенко