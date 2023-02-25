Дружина зірки "Кварталу" розповіла, як вона та її родина пережили цей рік.

Ксенія Кошова, дружина коміка та зірки "Кварталу 95" Євгена Кошового, пригадала життя своєї родини в укритті. Це було на початку повномасштабної війни, рік тому.

"Відлік нового року в мене тепер починається з 24-го лютого. З цього числа ці рашисти-варвари перевернули життя на нашій мирній землі. В це неможливо було повірити, але це сталось і земля здригнулась від бомб", - розповіла Кошова.

Вона показала, як вони спали в укритті, а Кошовий світил своїй доньці ліхтариком, аби та читала книжки. Дружина гумориста наголосила на тому, що росіяни - нація, яка несе лише смерть та руйнування. Вони принесли нам усім багато горя.

Відео дня

"Цього ми ніколи не пробачимо. Вони зробили все, щоб їх ненавидіти. Не дивлячись на страх, ночуючи у підвалі 38 діб, разом із сусідами допомагаючи всім, хто того потребував, ми залишилися в Києві. Зараз я в котре переконуюсь, що це було правильне рішення. Цей рік показав, що чужі люди можуть бути ближче за рідних. Людяність завжди перемагає. Коли ми разом - ми не зламані і незламні. Так було і буде завжди. Віримо і наближаємо нашу Перемогу! Слава ЗСУ! Слава Україні!", - додала Кошова та пожартувала, що вже готує валізи до Ялти.

Нагадаємо, раніше Кошовий розповів, як йому пропонували хабар за місце в політиці.

Вас також можуть зацікавити новини: