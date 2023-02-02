Шоумен тоді відмовився від хабара.

Український шоумен Євген Кошовий дав відверте інтерв'ю, в якому розповів, що під час парламентських виборів він міг стати мільйонером. А все тому, що йому пропонували хабар за місце в "Слузі народу".

Така пропозиція надійшла саме йому, адже він дружить з президентом Володимиром Зеленським.

"Коли Володимир пішов у президенти, я одразу сказав, що в політику не піду, хто б що не пропонував. Під час парламентських виборів я міг би стати мільйонером. Мені пропонували 10 мільйонів за те, щоб завести людину в список. Я сказав: "Ні, не цікаво". Він мені: "Почекай, десять, як це не цікаво?" Я: "Ну ти розумієш, як я потім буду йому в очі дивитися?", - розповів Кошовий на YouTube-каналі "Бомбардир".

Ще він згадав, як незнайомий чоловік підійшов до нього в супермаркеті з проханням звести його з Володимиром Зеленським безпосередньо. Розповідаючи цю історію, Кошовий розсміявся і додав, що гумор рятує в такі темні часи.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів про спілкування із Зеленським після візиту президента до США.

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