Зірка російського серіалу "Гранд" визнає, що раніше вона надто захоплювалася усім російським.

Українська актриса Міла Сивацька, яка до повномасштабного вторгнення РФ в Україну працювала на території країни-агресорки, зізналася, що вірила кремлівській пропаганді. Зірка серіалу "Гранд" не приховує, що раніше вона любила усе російське.

У новому інтерв'ю для Аліни Доротюк Сивацька визнала свої деякі помилки. Проте актриса заявила, що їй не соромно через роботу у РФ, адже тоді вона просто мріяла про кар'єру та хотіла зніматися у кіно.

"Я залишилася тут, я вибачилася, я допомагаю, я даю робочі місця. Я на місці, і я нікуди не виїжджала. Я була тоді, в березні. Я не відчуваю сором, що колись працювала в Росії, бо я розумію, що, блін, ну так сталося. Ось така я була несвідома... Повторюся, в Україні на той момент не знімали кіно, його дуже мало і зараз знімають. Акторів дуже багато", - розповіла Сивацька.

Відео дня

Актриса визнала, що вона вірила російській пропаганді. Їй здавалося, що не усе "так однозначно". Окрім цього, вона майже нічого не знала про Майдан та Революцію Гідності. Тоді Сивацька мешкала у Києві, проте не цікавилася подіями. За словами актриси, вона була підлітком та мало що розуміла.

Нині вона не працює у РФ. Сивацька розповіла, що їй пропонували роботу вже після повномасштабного вторгнення в Україну, проте вона відмовлялася їхати на території країни-агресорки. У 2014 році для Сивацької усе було "неоднозначним". Актриса розповідає, що тоді вона дивилася новини, проте її лякала агресія політиків.

Де знімалася Міла Сивацька

Українська актриса знімалася у серіалі "Мереживо долі", також вона грала головну роль у російському серіалі "Гранд" та фільмі "Останній богатир". Також Сивацька отримувала епізодичні ролі у багатосерійних фільмах, таких як "Пес", "Повернення Мухтара" та "Жіночий лікар".

Нагадаємо, раніше Сивацька висловилася про Україну та заявила, що вона не хоче жити в країні, де людям доводиться виживати.

Вас також можуть зацікавити новини: