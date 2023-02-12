Актриса розповіла, що її обурює корупція та те, що деяким людям доводиться виживати.

Українська актриса Міла Сивацька висловилася про Україну та розповіла, чому їй важко будувати бізнес. 24-річна дівчина нині не знімається у кіно, адже на тлі повномасштабної війни РФ проти України зйомки майже повністю призупинилися. Актриса займається бізнесом, вона має магазин косметики та незадоволена тим, що в Україну часто завозять контрабандні товари.

В інтерв'ю Діані Глостер Сивацька поскаржилася на те, що деяким людям доводиться виживати. Тим, у кого маленькі зарплатні, не до косметики та інших товарів, вважає актриса.

"Ми маємо розвиватися. А корупція і така тонна "контрабасу"... Ми просто нічого з цим не зробимо. Як у 2014 році багато людей поїхало, і зараз поїхало, і поїдуть ще, мине ще 5 років... Я люблю Україну, я хочу тут жити, хочу народжувати тут своїх дітей. Але я розумію, що якщо я буду створювати якийсь бізнес, якийсь продукт, і буду розуміти, що просто немає людей, кому це цікаво. Не в плані наповнення, а в плані того, що в них зарплата 7 тисяч гривень вже 10 років, і вони просто виживають", - розповіла Сивацька.

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Також актриса висловилася про те, чи бачить вона себе й надалі в Україні. Виявилося, її думки неоднозначні:

"Я не хочу жити в країні, де люди виживають. В нас є все для того, щоб ми жили круто. В нас є люди, ми можемо працювати"

Сивацька зауважує, що вона не боїться конкуренції. Її лякає та обурює контрабанда. За словами актриси, деякі маленькі магазини продають косметику від відомих брендів без пакування, одразу зрозуміло, що вони купували такі товари нелегально. Великі бренди не завжди хочуть працювати з Україною, вважає Сивацька, а на цьому спекулюють ті, хто може продавати контрабанду. А тому вона не знає, що буде далі.

Хто така Міла Сивацька

Українській акторці 24 роки, вона народилася у Києві. Вона відома за епізодичними ролями у серіалах, зокрема російських. З 2018 по 2020 роки Сивацька знімалася у російському серіалі "Гранд", де виконала головну роль.

Попри те, що актриса будувала кар'єру у РФ, в Україні вона відкрила магазин, де продає косметичні товари. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сивацька написала: "Я прокинулася від сирени. Друзі, я завжди лише за мир. Мир і тільки, я знаю особисто багато прекрасних людей у Росії. Але це якийсь треш". Після цього вона публічно звернулася до російських артистів, які заперечують війну, актриса просила їх "відкрити очі". Також Сивацька писала у своїх соціальних мережах про воєнні злочини РФ та геноцид українців. У РФ проти неї ввели санкції, їй заборонили в'їжджати на територію країни-агресорки.

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