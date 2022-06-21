Багато закоханих розійшлися в останні 4 місяці.

Багато зіркових пар прийняли рішення розійтися. Не всі погодилися афішувати свої причини. УНІАН розповість про топ-5 гучних розлучень за останній час.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес

Це, безумовно, одне з найгучніших і несподіваних розлучень. Артисти розповіли, що прийняли рішення розлучитися ще до повномасштабного вторгнення, проте не наважувалися про це повідомити.

Після новини про розставання Наді і Вови про розлучення повідомили їхні друзі Михайло і Даша Кацуріни. Саме з Мішею Наді спочатку приписували роман. 21 червня вони підтвердили, що перебувають у стосунках один з одним. Тим часом Дантеса помітили з Дашею Кацуріною.

Валерій та Юлія Харчишини

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин повідомив про розлучення з дружиною в травні. Артист розповів, що у нього вже давно є інші стосунки і він не живе з дружиною.

Дмитро Ступка і Поліна Логунова

Після шести років шлюбу розлучилися і ці відомі люди. Актор і стилістка заявили про те, що йшли до розлучення ще з 2021 року.

Діма і Поліна розлучилися без скандалів і підкреслили - занадто поважають один одного, щоб публічно з'ясовувати стосунки. Поліна Логунова зараз живе в США разом з дочкою.

Тарас і Антоніна Цимбалюк

Актор розлучився зі своєю обраницею після чотирьох років у шлюбі. Причину такого рішення закохані не повідомили.

Михайло Заливако та Анна Богдан

Одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу, яка склалася завдяки реаліті-шоу "Холостяк", повідомила про сумний фінал - вони вирішили розлучитися. До розставання закохані так багато часу проводили разом, подорожували і насолоджувалися один одним. У фанатів не було сумнівів - скоро весілля. Але, на жаль, все не так, як хотілося б.

Шанувальники тут же звинуватили Анну і Михайла в тому, що у них нібито був контракт, за умовами якого вони повинні були грати ідеальну пару.

Нагадаємо, Дантес показав руїни рідного міста.

Вас також можуть зацікавити новини: