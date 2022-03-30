Наразі Оля Полякова і двоє її дочок виїхали в безпечне місце, а чоловік залишився в Києві в лавах тероборони.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що вона взяла своїх дочок і виїхала за кордон. Там вона намагається облаштувати життя, і дати дочкам можливість повернутися до навчання.

Про це вона розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

"Що треба робити нам, жінкам? Нам треба берегти наших дітей. Це абсолютно найперша задача - зберегти свій здоровий глузд для того, щоб ці діти теж не показилися. Тому що те, що зараз робиться з дітьми… Я просто дивлюся на свою старшу доньку, в неї розлади, панічні атаки, дуже нестабільний стан, її нудить. Працює психосоматика. Нам треба берегти наших дітей", - сказала Полякова.

Стан Маші загострений в тому числі і через те, що її подругу розстріляли російські окупанти.

"Зараз вже багато таких ситуацій, коли розстрілюють машини з дітьми, з мирними, а тоді це була перша така історія… Розстріляли машину, в якій їхала жінка з двома дівчатами. Це була 17-річна дівчинка, і 7-річна. Мама і старша дівчинка загинули на місці. Залишилася сестричка, вона поранена. Коли ми отримали цю звістку, це було перше сповіщення, коли ми зрозуміли, що це все насправді", - прокоментувала Оля Полякова.

Співачка зазначила, що поки не знайшла психолога для себе та своїх дітей, але розуміє, що в цьому є дуже гостра потреба.

Нагадаємо, раніше Полякова "рознесла" пропутінську Гагаріну. Після виступу Гагаріної в "Лужниках" українська суперблондинка їй написала кілька "хороших" слів і додала, що з цього моменту вона для неї померла.

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