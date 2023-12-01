Водночас блогерка досить чітки відповіла на кілька питань, зокрема щодо західних областей, звідки вона родом.

Українська блогерка-мільйонниця Юля Верба осоромилася незнанням географії України.

Знаменитість стала учасницею відео блогерки Марії Паньків, яка ставить перехожим на вулиці загальновідомі факти. Блогерка запитала у Верби скільки областей в Україні. 20-річна Юля чесно зізналася, що не знає.

"Боже, я не знаю. Це жах. Мені дуже соромно", - сказала Верба.

Однак вона все ж відповіла, що областей 25. Паньків зазначила, що це майже правильна відповідь, але областей 24. Верба ж додала, що вона не помилилася.

"І Крим. Значить 25!", - додала Верба.

Тоді у блогерки запитали, Крим – це яка область, вона відповіла. "Кримська, нє? Донецька?" – розгублено відповіла вона.

Тоді Паньків зазначила, що Крим – це автономна республіка. "Ага, значить це вона собі окремо просто. Не область", - зазначила Верба.

Водночас Верба правильно відповіла на запитання про те, у якій області розташовано Ужгород та Луцьк. Також Юля правильно відповіла, у якій області розташовано Маріуполь. "Донецька. А як не знати?" – додала вона.

Скандали з Вербою

Декілька тижнів тому Притула поспілкувався з Тимошенком та пожартував про блогерку Вербу. Вони обговорили заяви дівчини, яка казала, що не хоче публічно хизуватися донатами та допомогою військовим.

Згодом Верба відреагувала на критику. Вона заявила, що на її імені нібито просто "піаряться".

Після цього вона показала, що передала військовим машини та навіть побувала у Запорізькій області. Військовий "розніс" її за це.

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