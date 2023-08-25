Скандальна блогерка заявила, що її не зачіпає критика, втім усе одно не зуміла приховату образу.

Ведучий та волонтер Сергій Притула поспілкувався з коміком Антоном Тимошенком та пожартував про блогерку Юлію Вербу. Він вперше чув про цю дівчину, проте його дуже насмішила її історія. Розмову про Вербу почав Тимошенко:

"Я хочу зрозуміти, хто така Юля Верба, чим вона займається. Зайшов на Instagram-сторінку і в описі профілю написано: "Та сама Юля Верба"... Це блогерка, у неї мільйонна аудиторія, вона, здається, з Франківська. І вона, що називається, "живе життя". Я зайшов на сторінку. Думаю, ну в неї мають бути якісь збори. Я гортав усі ці дописи - нема. І я вже сиджу і розумію, що я чомусь злюсь на Юлі Вербу".

Він також розповів, що в одному зі своїх інтерв'ю, яке Верба дала вже після початку повномасштабної війни РФ проти України, вона видала свою дивну позицію. Дівчину питали, чому вона не донатить на ЗСУ публічно. У відповідь на це Верба заявила, що її про це "не просив" президент України Володимир Зеленський.

"Я собі уявляю вечірнє зведення Володимира Олександровича Зеленського, який стоїть і каже: "Шановні українці, сьогодні був плідний день. Сьогодні зустрічався з прем'єр-міністром Великобританії і ми спільно ухвалили рішення звернутися до Юлії Верби. Юля, будь ласка, сьогодні цей день настав, починай донатити на ЗСУ". Так це має бути?" - пожартував Притула.

Артиста насмішив "патріотизм" Верби, яка присвячує новому манікюру по декілька Stories, проте не говорить нічого про війну. Відео з Притулою та Тимошенком "підірвало" мережу, його побачила й сама блогерка.

Притула жартує про Вербу - відео

У відповідь на це вона заявила, що нічого не буде доводити. Верба стверджує, що вона нібито відправляє на допомогу армії чимало коштів. Втім, хизуватися цим не хоче. При цьому блогерка заявила, що на її імені знову "хайпують", хоча їй усе це байдуже.

Також Верба казала, що більше не буде донатити у фонд Притули. За словами дівчини, її розчарували жарти волонтера, адже вона нібито не любить гучно говорити про свої вчинки.

Реакція Верби на слова Притули

Що відомо про блогерку Вербу

Скандальна блогерка-мільйонниця відома тим, що хизується своїм життям. Верба має декілька квартир, а нещодавно вона потрапила у скандал після того, як показала, що купила другу машину. Дівчина хизувалася та розповідала про успіх, проте мережа відреагувала на це вкрай негативно. Блогерку почали питати, чому вона витрачає мільйони під час війни та не говорить про те, чи допомагає вона армії. У відповідь на це Верба послала коментаторів та видала агресивну заяву.

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