Чоловік тероризує артистку ще з 2022 року.

Українська співачка Jerry Heil розповіла про свого неадекватного фаната з РФ. Чоловік не дає їй спокійно жити ще з 2022 року, а нині ж він почав їй погрожувати.

Так, Jerry Heil розповіла, що нещодавно актор Тарас Цимбалюк помітив підозрілу активність на її сторінці в Instagram. Як виявилося, неадекватний росіянин "нацькував" на профіль співачки ботів, аби агрегатор це помітив та заблокував її акаунт.

Також Jerry Heil показала листування з чоловіком. Він погрожував, що буде кожного дня "щось робити", аби змусити співачку видалити певні дописи в Instagram. Артистка зазначила, що це той чоловік, який колись прийшов на фан-зустріч у Львові.

Відео дня

За словами співачки, вона не боїться неадеквата. Вона зазначила, що турбується лише через те, що росіянин намагається нашкодити не тільки їй, а й її друзям.

"Навіть якщо він знесе мої сторінки - мені однаково. У мене завжди є моя музика і ви її завжди зможете знайти. Мене лише хвилює, що він простягає свої липкі російські пальці в сторону моїх близьких, і намагається розхитати сторінки моїх друзів-музикантів, закидує ботами телеграм-сторінки моєї команди", - додала співачка.

Що відомо про неадекватного фаната Jerry Heil

Нагадаємо, вперше про фана, який перетворився на переслідувача, співачка розповідала у 2022 році. Чоловік приїхав з РФ на її концерт у Львові. Він назвався Іваном.

Чоловік пише співачці огидні повідомлення. Вона зверталася до поліції, але їй не допомогли. Нещодавно Jerry Heil показувала, що їй пише неадекват.

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