Чоловік не дає їй спокою вже більше року.

Українська співачка Jerry Heil поскаржилася на неадеквата, який переслідує її з 2022 року. На якийсь час чоловік дав про себе забути, але незабаром знову з'явився.

За словами Яни Шемаєвої (справжнє ім'я співачки, - УНІАН), переслідувач почав писати її викладачеві з вимогою видалити всі пости з соцмереж, пов'язані з нею. В іншому випадку він погрожує заблокувати його аккаунт.

Викладач Jerry Heil, по-перше, попросив неадеквата писати українською, а, по-друге, поцікавився, ким є цей чоловік.

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Той лаконічно відповів: "Я ваша тінь".

"Це він написав моєму викладачеві. Накручує і скручує мені підписки у всіх соцмережах. До війни з Іркутська приїхав до Львова. Наша поліція не виявила в його повідомленнях нічого страшного і посміялася", – написала Яна у своєму Telegram-каналі.

Jerry Heil переслідує неадекват

Вперше про переслідування Яна розповіла у 2022 року. За її словами, неадекват приїхав з Росії в Україну. Він прийшов на її концерт і представився Іваном.

Після цього чоловік почав завалювати її повідомленнями зі своїми сексуальними фантазіями. Тоді Шемаєва звернулася в поліцію, проте вони так і не вирішили цю проблему.

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