Дівчата влаштували "перепалку" в Instagram.

Українські співачки Вікторія Смеюха і Слава Камінська посварилися на очах у користувачів соціальної мережі Instagram.

Так, Вікторія опублікувала відео з ресторану, на якому офіціант підніс їй торт із зображенням Слави Камінської.

"Від шанувальників, почуття гумору яких гідно похвали, мені подарували торт, з яким я із задоволенням безжально розправилася.І мені сподобалося! Так, навіть якщо хтось поки не в змозі відпустити цю історію. Навіть якщо у когось поки не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле і виїжджати за рахунок інших", - підписала відео Вікторія.

Читайте такожФанат Адель на її концерті вивів кохану на сцену і освідчивсяРеакція Слави не змусила на себе довго чекати. За словами співачки, Віка розправилася зовсім не з її зображенням на торті, а з любов'ю їх шанувальників.

"Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, в якій вона пропрацювала так багато років і це її "спасибі" команді, яка так багато для неї зробила. P.S. А я вас не підведу! З любов'ю, ваша Слава. І так, звільни піарницю. Хайпу навела, але чи в плюс він?"- сказала Слава.

Пізніше Слава вибачилася перед шанувальниками за свою хвилинну слабкість. Також вона додала, що підтримає Смеюху, якщо та випустить якийсь новий кліп або пісню. Але не обійшлося і без порції гумору.

"Кондитер нехай застрелиться. Можна було торт багатший? За 15 років хіба я заслужила кренделя ці ліпити поруч з моїм святим ликом? Хоча виною всьому можуть бути спонсори, ну або смаки у всіх різні (після корони особливо)", - додала Камінська.

Нагадаємо, раніше з екс-солістки "НеАнгелів" Вікторії Смеюхи на шоу "Хто зверху?" злетіли штани.

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Автор: Діана Могилєвич