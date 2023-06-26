Артистка звинуватила 16-річну випускницю школи, яка прийшла на одиночний пікет, в тому, що їй нібито заплатили.

Світлана Лобода вибачатися перед дівчинкою з Харкова Дариною, яка прийшла на концерт з плакатом "Харків проти Лободи". Співачка заявила, що в той момент нібито була на емоціях, тому дозволила собі сказати зайвого.

"Тоді я була схвильована і на емоціях. Взагалі такі концерти викликають багато емоцій, на яких ти робиш речі, за які незручно. Сьогодні я хочу вибачитися перед Дариною і її батьками, якщо я образила їх. Я нікого не хотіла образити – не було тадитких цілей і намірів. Я намагалася якось розряи обстановку і невдало пожартувала. Перепрошую за це", - цитує Лободу видання "Факти".

Також Світлана Лобода зазначила, що приймає всі звинувачення на свою адресу і поважає думку кожного українця.

За що Лободу бойкотують в Україні

Співачка Світлана Лобода після 2014 року, коли Росія анексувала Крим і окупувала частину Донецької та Луганської областей, продовжувала заробляти криваві рублі в Москві, тим самим спонсоруючи агресію.

Одумалася Лобода лише після початку повномасштабної війни, і то не відразу. З тих пір вона активно виступає на підтримку України і проводить благодійні концерти.

Один з таких відбувся в Харкові 25 червня, де зірка виступила безкоштовно для людей на вулиці.

На захід прийшла дівчинка з плакатом "Харків проти Лободи". Зірка підійшла до неї і запитала хто за це заплатив, що дуже обурило громадськість.

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