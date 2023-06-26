Співачку продовжують критикувати за інцидент.

Співачка Світлана Лобода, яка до повномасштабної війни виступала в РФ попри окупацію Донецької та Луганської областей, зараз намагається повернути довіру українців. Вона виступила в Харкові для всіх охочих 25 червня.

На виступ прийшла 16-річна дівчинка з плакатом "Харків без Лободи", на що співачка відреагувала, запитавши, скільки їй за це заплатили.

Подібна поведінка співачки викликала обурення з боку громадськості. Розкритикували співачку і користувачі соцмереж, і українські знаменитості.

Катерина Осадча

"Є найголовніше - не можна 8 років не помічати Україну, платити податки країні-терористці після анексії Криму, тим самим спонсорувати війну на Донбасі, а потім вимагати через кілька місяців себе любити. Чудес не буває. У всіх є очі, вуха і пам'ять", - написала українська телеведуча.

Yarmak

"Питанням "дівчинка, хто тобі заплатив?" ця особа підтверджує, що вона абсолютно не розуміє що таке Україна, українська держава, українська культура і українська ментальність. Вона не розуміє, що як мінімум крайні 9 років все трималося на ідейних людях. Тримається і зараз. Ця людина просто знаходиться в іншому світі", - висловився музикант.

Сергій Стерненко

Український активіст і блогер написав: "Лобода так нічого і не зрозуміла. Вона публічно принижує дівчину, яка прийшла з плакатом і запитує: "Хто тобі дав гроші?". І штовхає до неї свої руки. Мр*зота, яка роками брала рублі, явно не усвідомлює, в якій вона країні. І скільки б вона не вкидала в своє відбілювання, їй це не допоможе. А дівчина молодець, висловила свою позицію".

Реакція соцмереж

Сама Світлана Лобода закрила можливість залишати коментарі на своїй сторінці в Instagram, але не скрізь, а лише на деяких публікаціях. Там, де є можливість, користувачі гнівно висловлюються на адресу співачки, яка раніше активно виступала в РФ.

"Дівчинка - молодець. Лобода - продажна шк*ра"

"Тварюка продажна. Вали назад!"

"Легше стало? Приховати коментарі можна, а ось людей не обдуриш більше. Кінчена Лабуда"

"Україна без Лободи!"

"Чого ти закрила коменти? Яке ти право маєш лізти до дівчинки руками?"

Скандал з Лободою в Харкові: деталі

25 червня в Харкові Світлана Лобода дала безкоштовний концерт для місцевих жителів. На нього прийшла 16-річна випускниця школи на ім'я Дарина. Дівчинка з плакатом "Харків проти Лободи" провела одиночний пікет.

Виконавиця звернула на неї увагу, і підійшла з питанням хто їй за це заплатив. Пізніше дівчинка розповіла журналістам, що охоронці хотіли її вигнати і погрожували порвати плакат.

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