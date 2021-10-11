Зірка продемонструвала стрункі ніжки.

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка раніше похвалилася розтяжкою в обтислому костюмі, зовсім скоро постане в новому амплуа.

Про це вона розповіла на своїй особистій сторінці в Instagram.

36-річна співачка не перестає дивувати своїх шанувальників, вона один за одним випускає нові сингли. Місяць тому світ побачив її альбом "Молода кров" з перспективними українськими виконавцями. А нещодавно Кароль заінтригувала новими знімками, зробленими на території кіностудії "Film.UA". Шанувальники впевнені, що знаменитість була задіяна на зйомках нового фільму.

Читайте також"У фіналі - стриптиз": Злату Огнєвіч жорстко розкритикували за "будуарний" танецьВарто зазначити, що Тіна Кароль має акторський досвід, вона знялася в чотирьох фільмах: "Зіркові канікули" (2007), "Колишні" (2019), "Папік" (2020), "Великі Вуйки" (2020).

Також багато хто не міг пропустити її вишукане вбрання. Вона позувала в міні-сукні зеленого кольору. Завершували образ червоні туфлі-човники. Стилісти старанно попрацювали над її зачіскою, вони їй акуратно уклали волосся і зробили гарний макіяж.

Раніше УНІАН повідомляв, що Володимир Дантес перевтілився у співачку Тіну Кароль. На сцену Дантес вийшов в обтислому комбінезоні з кліпу Кароль на пісню "Скандал" і виконав цю пісню, яка увійшла в останній альбом зірки "Красиво".

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Автор: Каролина Гайдук