Тіна Кароль воліє носити відверті вбрання. При цьому, зірка виглядає бездоганно: у неї витончена фігура і ні грама зайвої ваги.

Українська поп-співачка Тіна Кароль, яка цього року покинула легендарний проект "Танці з зірками", показала чудеса розтяжки. Її нове відео було опубліковано на одній з фанатських сторінок в Instagram.

Читайте такожЕкс-коханий Тіни Кароль одружується (фото)36-річна артистка зізнається, що схильна до повноти, тому, щоб підтримувати себе у відмінній формі, значний час приділяє тренуванням. У своєму заміському будинку зірка встановила Тренажерний зал, кожен ранок Кароль систематично стрибає на скакалці і займається йогою.

Так, нещодавно з'явилося відео, на якому відображено її заняття йогою. Кароль в синьому костюмі вразила гнучким тілом, вона спритно продемонструвала асану з йоги.

Фолловери захопилися неймовірними фізичними даними співачки: "Вона крута", " Ось це я розумію, приклад для наслідування!", "Хороша і душею, і тілом! Ти найкраща!", "Крута Тіна".

Відзначається, що Кароль виховує 12-річного сина Веніаміна, який навчається і живе у Великобританії. Батько хлопчика, Євген Огір, помер від раку шлунка в 2013-му році. Раніше їй приписували роман з Даном Баланом, але, за словами Тіни, наразі її серце відкрите для романтичних відносин.

Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядає мама Тіни Кароль.

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Автор: Каролина Гайдук