У російського режисера діагностували коронавірус.

Відомий російський режисер Микита Міхалков потрапив до лікарні з коронавірусом. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

Telegram-канал BAZA повідомляє, що спочатку 77-річного режисера госпіталізували в МКЛ № 67. Однак потім медики прийняли рішення перевезти Міхалкова в іншу лікарню за допомогою реанімаційної бригади.

Зазначається, що на тлі коронавірусу у нього розвинулася пневмонія.

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Микита Міхалков і його позиція щодо війни в Україні

Міхалков неодноразово говорив, що Росія влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну, щоб врятувати себе від нападу Заходу.

Він упевнений, що Україна в змові з Європою і Америкою готувала напад на Росію більше 30 років. Саме тому Російська Федерація нібито ухвалила рішення захищати своїх громадян за допомогою великої війни в Україні.

Варто відзначити, що Микита Міхалков відкрито називає війну війною, не вживаючи слово "спецоперація", як це робить кривавий диктатор Володимир Путін.

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