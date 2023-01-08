Режисер перебуває в свідомості, але його стан не поліпшується.

Російського режисера Микиту Міхалкова після ускладнень коронавірусом перевели в реанімацію. Там йому стало ще гірше.

Лікар-пульмонолог Сергій Пурясев в інтерв'ю росЗМІ розповів, що у Міхалкова може бути бактеріальне ураження. Воно може привести до менінгіту і гаймориту.

"В результаті поширення хвороби відбувається отруєння всього організму загиблими бактеріями і самої пошкодженої легеневої тканини. Уявіть собі: легенева тканина плавиться від пневмокока, як лід від впливу вогню. Кількість отрут в тілі хворого зашкалює, і головне тут - дезінтоксикаційна терапія. Сподіваюся, йому роблять гемодіаліз", - сказав лікар.

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Друг режисера розповів, що у нього немає жару і додав, що лікарі вважають це не дуже доброю ознакою. Незважаючи на те, що Міхалков перебуває в свідомості, легше йому не стає.

Хвороба Микити Міхалкова

Микита Міхалков потрапив до лікарні з коронавірусом. Лікарі оцінюють його стан як важкий. Відомо, що на тлі ковіду у нього розвинулася пневмонія.

Пізніше його стан різко погіршився, через що його перевели в реанімацію.

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