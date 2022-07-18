Телеведуча відразу після повномасштабного вторгнення організувала притулок для біженців у своїй рідній Хмельницькій області.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше працювала в проектах "Хто зверху?", "Ле Маршрутка", "Хто проти блондинок" та інших після 24 лютого не змогла залишатися осторонь. Вона почала займатися волонтерською діяльністю.

Так, зірка Нового каналу поїхала в рідну Хмельницьку область, де організувала притулок для ВПО і допомагала втікаючим від війни мирним українцям.

За час з моменту створення цього притулку, Лесі з командою волонтерів вдалося розмістити в приміщенні початкової школи майже 3000 вимушених переселенців. Серед них - 320 дітей і 84 тварин.

"Багато сімей залишилися жити в Хмельницькому та області... У них все добре. Чоловіки влаштувалися на роботу, мами виховують дітей. Старші дітки ростуть і допомагають батькам доглядати за молодшими. Ви б знали як це мило, як вони турбуються один про одного, змінюють памперси. Наймолодші роблять перші кроки і починають говорити свої перші слова", - розповіла Нікітюк у своєму блозі.

"Діти знають що вони не вдома... Але вони знають, що десь там на них чекають бабусі і дідусі, і що вони скоро повернуться. Нещодавно в одній родині з Чаплинки народився ще один козак. Назвали Богдан, він шоста дитина! А оскільки народився він в Хмельницькій області, його сміливо можна називати Богдан Хмельницький", - пожартувала зірка і опублікувала фото з немовлям.

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