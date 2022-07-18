Зірка серіалу "Кріпосна" поділилася своєю думкою.

Відома українська актриса, яка зіграла ролі в серіалах "Кріпосна", "Село на мільйон" та інших розповіла, що, як і інші артисти, в перші дні після 24 лютого намагалася закликати колег з Росії до допомоги в поширенні інформації про війну. Однак це не дало результату. Навіть ті, хто розповідав раніше про любов до Києва, цинічно мовчали. Подробицями Наталія поділилася в інтерв'ю з Григорієм Решетником.

"Мене розривало. Я, наївна дурненька, писала: "Ви повинні знати правду, нас бомблять, нас вбивають. Ви повинні знати, що це не військові об'єкти..."Я писала Соні Прісс, яка в "Кріпосній" грала головну роль, Євгенії лозі – теж з нею працювала. Максиму Радугіну, з якого Україна зробила зірку, оскільки в Росії він нікому не був потрібен... У ньому побачили потенціал, його обожнювали наші глядачі. Він написав "Ні війні" у себе в Instagram, а потім видалив. Мені він нічого не відповів", - обурилася Денисенко.

Вона, ледве стримуючи емоції, підкреслила - має бажання, щоб ці мовчуни більше ніколи не приїжджали в Україну.

"Дуже хочеться, щоб вони ніколи не ступали на нашу землю. Щоб я просто про них забула назавжди. Вони всі приїжджали і говорили, що обожнюють Київ, що у нас красиво, хороші ресторани. С*ки! Щоб вам поперек горла стало! Я хочу, щоб вони ніколи нікуди не поїхали і гнили в своїй Росії!",- додала Наталка.

Нагадаємо, Наталка Денисенко розповіла, як війна вплинула на її відносини з чоловіком-військовим.

Також УНІАН писав, що зірка "Кріпосної" Денисенко розповіла про першу реакцію на рішення чоловіка йти в ЗСУ.

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