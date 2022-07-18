Дружина президента дала інтерв'ю італійському виданню.

Перша леді України Олена Зеленська поговорила з італійською газетою Corriere della Sera. Журналістам вона розповіла, як ставиться до людей, які закликають українських військових здатися.

"Бути пацифістом, коли на вас мчить вбивця зі зброєю - це останнє рішення у вашому житті. Просто уявіть, що це в вашу країну, в чарівний Мілан або в Неаполь, увірвалися російські загарбники. Що вони окупували околиці Риму, вбили жителів передмість. Їхні ракети щодня прилітають в житлові будинки Болоньї. І потім звідти дістають бездиханних дітей. І в цей час хтось каже: "Складіть зброю, не чиніть опір! Спробуйте поговорити з тим, хто тільки що вбив ваших батьків бомбою або замінував школу ваших дітей". Вибачте, але для мене це звучить як: "Давай, не опирайся під час зґвалтування" або "Спробуй поговорити зі своїм гвалтівником", - сказала дружина президента.

Олена зазначила - світ має зрозуміти, що ґвалтівник, як і загарбник, не зупиниться, якщо "приймати його з миром".

"Він піде далі. І хто знає, чи не дійде він до вас? Я б цього не хотіла. Зупиняючи зараз нашестя, українці зупиняють його не тільки щодо себе, а й щодо Європи", - додала Зеленська.

Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла, чи покидала Україну після початку повномасштабної війни.

Також УНІАН писав, що Осадча розповіла про українську блогерку-таролога, яка закликала ЗСУ скласти зброю і здатися.

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