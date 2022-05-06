Шанувальники впевнені, що Кідман робила пластику.

54-річна американська актриса Ніколь Кідман оприлюднила у своєму Instagram фотографію, на якій позує з режисером Лулу Ван.

Шанувальники одразу ж звернули увагу на обличчя Кідман, яке виглядає фарфоровим. Ймовірно, зірка зробила пластичну операцію, адже домогтися такого ефекту за допомогою засобів для догляду за обличчям і просто косметологічних процедур - неможливо.

При цьому сама актриса ніяк не коментує хірургічне втручання в своє обличчя. Вона запевняє, що постійно користується сонцезахисним кремом і не палить. Все це допомагає її шкірі виглядати свіжою.

Хоча одного разу Кідман таки зізналася, що робила ботокс. Але, за її словами, дана процедура їй не сподобалася, бо зникла міміка.

Втім, шанувальники зірки впевнені, що актриса таки вдавалася до пластичних операцій.

Хто така Ніколь Кідман

Ніколь Кідман - американська актриса, співачка, продюсер і посол доброї волі ЮНІСЕФ. Лауреат премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник". Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї Слави". Також вона володарка шести премій "Золотий глобус", премії BAFTA, двох премій "Еммі" і "Сатурн".

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