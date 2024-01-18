Виявляється, вони вже разом не живуть.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Микола Тищенко і Алла Барановська розлучаються через суд, бо у них є спільна неповнолітня дитина. Однак ні Алла, ні Микола не робили офіційних заяв з цього приводу.

Тільки зараз Тищенко зважився привідкрити завісу свого особистого життя. У коментарі Telegram-каналу "Україна зараз" він підтвердив розлучення з дружиною.

За його словами, вони вже давно не живуть разом.

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"Одна з причин розірвання шлюбу – це неможливість спільного проживання. Алла живе в іншому місці, я працюю в Києві. На жаль, це не дозволяє нам разом утримувати спільне майно і життя", - прокоментував нардеп.

Також він сказав, що вони з Аллою залишаються в хороших стосунках, тому що їм разом потрібно виховувати сина.

"Ми залишаємося друзями. Ми все ж прожили 10 років. У нас є дитина, ми будемо його спільно виховувати. Ми любимо сина і будемо все робити для того, щоб він був щасливий", - додав Тищенко.

Нагадаємо, раніше екс-дружина Тищенка поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

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