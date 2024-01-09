Барановська застудила нерв, через що постійно відчуває біль у спині.

Екс-дружина Миколи Тищенка розповіла шанувальникам про проблеми зі здоров'ям. На своїй сторінці в Instagram Алла Барановська зізналася, що вже місяць не може сама ходити.

Як з'ясувалося, Алла застудила нерв у спині. Через це вона 24 на 7 відчуває сильний біль.

"Наче народжуєш дитину 24 на 7. Але якщо раніше для мене був стрес робити МРТ голови, то тепер я можу робити все тіло. Дівчатка, тримайте спину в теплі, бо вже місяць я не ходжу сама", - написала вона.

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Барановська закликала шанувальників не робити так, як вона, адже спочатку Алла думала, що у неї крепатура через підбори, тому зволікала з візитом до лікаря.

"Цього року я обіцяла собі зберігати позитивний дух, щоб не було, і побороти всі болячки", - додала модель.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Микола Тищенко і Алла Барановська розлучаються через 7 років шлюбу. Причина їхнього розлучення невідома, тому що ні Микола, ні Алла ніяк не коментують свої стосунки. При цьому суд вже розглядає їхню справу.

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