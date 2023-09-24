Він розповів, що почав задихатися від кашлю.

Український артист Володимир Дантес поскаржився на погане самопочуття. На своїй сторінці в Instagram він повідомив, що змушений перенести декілька концертів, бо під час виступу на попередніх задихався.

"Після останніх зйомок моєї нової програми "Будинок культури" в Херсонський і Миколаївській областях, я сильно захворів. Замість того, щоб лікуватись, продовжив зніматись, потім зйомки в шоу "Я люблю Україну", паралельно репетиції вистави в палаці України, чим тільки ускладнив свій стан", - написав Дантес.

Він додав, що почувається дуже зле, його мучить кашель, від якого він задихався під час виступів та після них. Дантес до останнього думав, що хвороба сама мине та він зможе й далі виступати, але, на жаль, ні.

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"Давайте з вами зустрічатись, але трішечки в нові дати. Обіцяю до цього моменту привести себе до тями і не вмерти на сцені", - додав музикант.

Чим відомий Володимир Дантес

Володимир Дантес здобув популярність після участі у "Фабриці зірок". Після шоу він створив дует з Вадимом Олійником. Проте пізніше вони вирішили піти сольними шляхами.

Дантес презентував такі хіти як "Чуєш", "Дівчинка Оля", "Саша", "Кити", "Обійми" та інші. Наразі Володимир є одним з найвпізнаваніших артистів України.

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