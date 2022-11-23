Росія знову обстріляла об'єкти критичної інфраструктури в мирних містах України.

23 листопада Росія знову обстріляла Україну. Під вогнем опинилися Київ, Львів та інші міста. Практично вся країна залишилася без електроенергії. Як на це відреагували знаменитості - читайте в матеріалі УНІАН.

Анна Кошмал

Зірка українських серіалів нагадала, що Росія - країна-терорист. Також вона розповіла, що поруч з нею щось вибухнуло.

"Зовсім поруч дуже гучний вибух. Світло моргає і вікна затрусилися", - написала Кошмал.

Відео дня

Також вона показала скріншот повідомлення, відправленого прихильником "русского міра". Невідомий звинуватив Анну в тому, що вона "ображає" росіян.

Андрій Бєдняков

Зірка шоу "Орел і решка" родом з Маріуполя висловився коротко. Він написав: "Как ви зае..." і виклав карту острова Балі.

Alyona Alyona

Артистка у своєму блозі написала: "Це відбувається знову. Вкотре російські ракети летять на наші міста. Геноцид українського народу триває. Бережіть себе і залишайтеся в укриттях".

Також реперка опублікувала шокуючі кадри наслідків обстрілу Києва.

Тіна Кароль

Співачка оприлюднила у своєму блозі відео з місця прильоту російської ракети в Києві. Також зірки повідомила, що безліч міст залишилися без електрики.

Катерина Осадча

Зірка побажала російським окупантам, які обстрілюють мирних українців, горіти в пеклі.

Телеведуча підкреслила, що цим нашу націю не зламати.

Нагадаємо, як зірки відреагували на обстріл України 15 листопада.

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