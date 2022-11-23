Наслідки удару по Києву 23 листопада 2022 

23 листопада Росія знову обстріляла Україну. Під вогнем опинилися Київ, Львів та інші міста. Практично вся країна залишилася без електроенергії. Як на це відреагували знаменитості - читайте в матеріалі УНІАН. 

Анна Кошмал

Зірка українських серіалів нагадала, що Росія - країна-терорист. Також вона розповіла, що поруч з нею щось вибухнуло. 

"Зовсім поруч дуже гучний вибух. Світло моргає і вікна затрусилися", - написала Кошмал. 

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Реакція Анни Кошмал / Скріншот

Також вона показала скріншот повідомлення, відправленого прихильником "русского міра". Невідомий звинуватив Анну в тому, що вона "ображає" росіян. 

Реакція Анни Кошмал Скріншот

Андрій Бєдняков

Зірка шоу "Орел і решка" родом з Маріуполя висловився коротко. Він написав: "Как ви зае..." і виклав карту острова Балі. 

Реакція Беднякова / Скріншот

Alyona Alyona

Артистка у своєму блозі написала: "Це відбувається знову. Вкотре російські ракети летять на наші міста. Геноцид українського народу триває. Бережіть себе і залишайтеся в укриттях".

Також реперка опублікувала шокуючі кадри наслідків обстрілу Києва.

Реакція Alyona Alyona / Скріншот

Тіна Кароль

Співачка оприлюднила у своєму блозі відео з місця прильоту російської ракети в Києві. Також зірки повідомила, що безліч міст залишилися без електрики. 

Реакція Тіни Кароль / Скріншот
Реакція Тіни Кароль / Скріншот

Катерина Осадча

Зірка побажала російським окупантам, які обстрілюють мирних українців, горіти в пеклі.

Телеведуча підкреслила, що цим нашу націю не зламати. 

Реакція Осадчої / Скріншот

Нагадаємо, як зірки відреагували на обстріл України 15 листопада.

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