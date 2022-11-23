23 листопада Росія знову обстріляла Україну. Під вогнем опинилися Київ, Львів та інші міста. Практично вся країна залишилася без електроенергії. Як на це відреагували знаменитості - читайте в матеріалі УНІАН.
Анна Кошмал
Зірка українських серіалів нагадала, що Росія - країна-терорист. Також вона розповіла, що поруч з нею щось вибухнуло.
"Зовсім поруч дуже гучний вибух. Світло моргає і вікна затрусилися", - написала Кошмал.
Також вона показала скріншот повідомлення, відправленого прихильником "русского міра". Невідомий звинуватив Анну в тому, що вона "ображає" росіян.
Андрій Бєдняков
Зірка шоу "Орел і решка" родом з Маріуполя висловився коротко. Він написав: "Как ви зае..." і виклав карту острова Балі.
Alyona Alyona
Артистка у своєму блозі написала: "Це відбувається знову. Вкотре російські ракети летять на наші міста. Геноцид українського народу триває. Бережіть себе і залишайтеся в укриттях".
Також реперка опублікувала шокуючі кадри наслідків обстрілу Києва.
Тіна Кароль
Співачка оприлюднила у своєму блозі відео з місця прильоту російської ракети в Києві. Також зірки повідомила, що безліч міст залишилися без електрики.
Катерина Осадча
Зірка побажала російським окупантам, які обстрілюють мирних українців, горіти в пеклі.
Телеведуча підкреслила, що цим нашу націю не зламати.
Нагадаємо, як зірки відреагували на обстріл України 15 листопада.