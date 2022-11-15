У вівторок Росія здійснила новий масований ракетний удар по різних регіонах України. Через це в багатьох областях перебої зі світлом і зв'язком.

15 листопада російські війська знову випустили ракети по мирних містах України. Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, станом на 17:00 зафіксовано 85 ракет - це більше, ніж під час найбільшої масованої атаки 10 жовтня. Як на обстріли відреагували українські знаменитості - читайте в матеріалі УНІАН.

Джамала

Артистка опублікувала актуальну карту повітряних тривог України і повідомила про те, що Росія випустила рекордну кількість ракет.

Катерина Осадча

Телеведуча закликала залишатися в укриттях і додала: "Х*й ви нас переможете. Себе лякайте. Тільки й можете, що закидати здалеку, боягузи прокляті. А з поля бою тікаєте з єнотом, тварі".

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Маша Єфросиніна

Телеведуча і волонтер зробила публікацію про те, що відомо про ракетну атаку 15 листопада. Зірка повідомила про влучання у житловий будинок у Києві, а також про "прильоти" в об'єкти енергетичної інфраструктури у Львові, Харкові, Рівному та на Хмельниччині. Однак Instagram заблокував її публікацію.

Світлана Тарабарова

Українська артистка розповіла, як її подруга опинилася недалеко від вибуху в Києві.

"Дзвінок: "Ховайся, я бачила ракети. Ого! Вибух! Я бачила вогонь! Три хвилини з нашого життя. Привіт, реальність", - написала Тарабарова в Instagram-stories.

Alyona Alyona

Реперка, яка завжди у своєму блозі висвітлює тему актуальних військових подій в Україні, не стала мовчати і цього разу. Ось що вона написала: "Вкотре відбувається геноцид моєї нації. Ворог влаштував черговий масований ракетний обстріл по всій території України. Ракети ворога знову летять в будинки мирних людей".

Андрій Бєдняков

Зірка "Орла і решки" родом з Маріуполя написав у своєму Instagram-блозі: "Коли у дворі ти в чесному бою отримуєш п*зди від свого противника, ти починаєш кидати каміння. Але перед усіма на районі ти як був лузером, так і будеш. По Україні знову влучення ракет у житлові будинки. Тримаємося!"

Нагадаємо, скандальна блогерка Стужук публічно відреклася від України.

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