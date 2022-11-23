Число жертв в результаті російської атаки на Київ збільшилося. На даний момент відомо про трьох загиблих.
"В результаті попадання пошкоджено двоповерхову будівлю. Три людини загинули та шість постраждали", - йдеться в повідомленні Київської міської Військової адміністрації.
У свою чергу мер столиці Віталій Кличко повідомив про дев'ятьох постраждалих внаслідок вибухів.
"Вісім з них госпіталізовані до медзакладів Києва. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні в Telegram.
Російська атака по Києву та області 23 листопада - що відомо
У Києві 23 листопада прогриміла серія вибухів, в одному з рйонів у будинках вилетіли вікна. Пізніше з'явилася інформація про попадання російської ракети в об'єкт інфраструктури столиці.
У КМВА станом на 15:20 повідомили, що три людини загинули і шість постраждали в результаті попадання в двоповерхову будівлю в Києві.
Крім того, в Київській області зафіксували попадання російських ракет по житловому сектору та інфраструктурним критичним об'єктам. Поліція повідомила про пожежу в житловому будинку
У зв'язку з ракетною атакою поставки води припинені у всьому Києві. Жителів міста просять по можливості запастися водою.
Крім того, столичне метро перейшло на обмежений режим роботи, тому що люди його використовували як укриття. З 15: 00 підземка поступово відновлювала рух у звичайному режимі.