Частину людей госпіталізовано до лікарні

Число жертв в результаті російської атаки на Київ збільшилося. На даний момент відомо про трьох загиблих.

"В результаті попадання пошкоджено двоповерхову будівлю. Три людини загинули та шість постраждали", - йдеться в повідомленні Київської міської Військової адміністрації.

У свою чергу мер столиці Віталій Кличко повідомив про дев'ятьох постраждалих внаслідок вибухів.

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"Вісім з них госпіталізовані до медзакладів Києва. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні в Telegram.

Російська атака по Києву та області 23 листопада - що відомо

У Києві 23 листопада прогриміла серія вибухів, в одному з рйонів у будинках вилетіли вікна. Пізніше з'явилася інформація про попадання російської ракети в об'єкт інфраструктури столиці.

У КМВА станом на 15:20 повідомили, що три людини загинули і шість постраждали в результаті попадання в двоповерхову будівлю в Києві.

Крім того, в Київській області зафіксували попадання російських ракет по житловому сектору та інфраструктурним критичним об'єктам. Поліція повідомила про пожежу в житловому будинку

У зв'язку з ракетною атакою поставки води припинені у всьому Києві. Жителів міста просять по можливості запастися водою.

Крім того, столичне метро перейшло на обмежений режим роботи, тому що люди його використовували як укриття. З 15: 00 підземка поступово відновлювала рух у звичайному режимі.

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