Монатік разом з дружиною і своєю командою прилетів в ОАЕ.

Український мультиартист Діма Монатік прилетів на гастролі в Абу-Дабі. Артист вирішив поєднати приємне з корисним і перед концертом скупався зі своєю дружиною Іриною і командою в морі.

"Всі ритмолови в зборі. Ну, майже...",- підписав фото Діма.

Також він показав знімок, який зробив таємно в той час, як його дружина Ірина плавала в морі і лаконічно підписав його: "Одягнена в море".

"Які всі красиві, сонячні", "Неймовірні", "Кайф", "Яка небесна вода", "Найкращі", "Клас, яскраве фото", "Як же це круто", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Дмитро Монатік відвідав день народження опальної співачки Світлани Лободи. Святкування пройшло в ОАЕ на узбережжі моря.

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Автор: Діана Могилєвич