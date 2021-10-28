Український мультиартист Діма Монатік прилетів на гастролі в Абу-Дабі. Артист вирішив поєднати приємне з корисним і перед концертом скупався зі своєю дружиною Іриною і командою в морі.
"Всі ритмолови в зборі. Ну, майже...",- підписав фото Діма.
Також він показав знімок, який зробив таємно в той час, як його дружина Ірина плавала в морі і лаконічно підписав його: "Одягнена в море".
"Які всі красиві, сонячні", "Неймовірні", "Кайф", "Яка небесна вода", "Найкращі", "Клас, яскраве фото", "Як же це круто", - пишуть шанувальники в коментарях.
Нагадаємо, раніше Дмитро Монатік відвідав день народження опальної співачки Світлани Лободи. Святкування пройшло в ОАЕ на узбережжі моря.
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