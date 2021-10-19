Вчора, 18 жовтня, співачці виповнилося 39 років.

Опальна співачка Лобода, яка останні кілька років живе в Європі біля моря, влаштувала масштабну вечірку на честь свого дня народження.

Відомо, що Лобода доставила своїх друзів в ОАЕ на приватному орендованому літаку. Вона запросила в Дубай і українського мультиартиста Дмитра Монатіка. На святкуванні Монатік виконав свої головні хіти, в тому числі і "Вечериночку".

Також на пишному торжестві виступали діджеї та акробати, які виконали неймовірне складні номери.

А наприкінці вечора на березі друзі підпалили інсталяцію зі словами "Я тебе люблю". Лобода не змогла стримати своє захоплення і зізналася, що цей день народження був найкращим в її житті.

Відзначимо, для святкового вечора співачка одягла чорні шорти і боді і прозорій сукні в сітку. А доповнила вона такий "голий" образ масивними черевиками.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зізналася, що вже давно живе в Європі. А її старша дочка залишилася з бабусею в Москві.

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Світлана Лобода - українська співачка, ведуча, автор пісень, яка з 2014 року активно гастролює і живе в РФ. Заслужена артистка України (2013).

13 серпня 2021 року співачка представила новий сингл "Indie Rock (Vogue)", який був записаний як російською, так і українською мовою. Наступного дня Лобода вперше за чотири роки дала публічний концерт в Україні, в Одесі.

У Світлани є дві дочки - Євангеліна і Тільда.

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Автор: Діана Могилєвич